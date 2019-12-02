Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da protestolara yerli halk da destek verdi
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Kolombiya'da protestolara yerli halk da destek verdi

6 saat önce

Kolombiya'da 21 Kasım'da ilan edilen grevle başlayan gösterilerin ardından hükümet ve tarafların anlaşamaması nedeniyle ilan edilen ikinci genel grev çerçevesinde ülkenin birçok bölgesinde protestolar düzenlendi.

Kolombiya'da 21 Kasım'da ilan edilen grevle başlayan gösterilerin ardından hükümet ve tarafların anlaşamaması nedeniyle ilan edilen ikinci genel grev çerçevesinde ülkenin birçok bölgesinde protestolar düzenlendi. Kolombiya'nın farklı şehirlerinden başkent Bogota'ya gelen yerli halk da genel greve katılarak destek verdi.

Kolombiya'da protestolara yerli halk da destek verdi

Kolombiya, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:02 Kaynak: AA
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