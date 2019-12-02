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Kolombiya'da protestolara yerli halk da destek verdi
6 saat önce
Kolombiya'da 21 Kasım'da ilan edilen grevle başlayan gösterilerin ardından hükümet ve tarafların anlaşamaması nedeniyle ilan edilen ikinci genel grev çerçevesinde ülkenin birçok bölgesinde protestolar düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:02 Kaynak: AA
Kolombiya'da 21 Kasım'da ilan edilen grevle başlayan gösterilerin ardından hükümet ve tarafların anlaşamaması nedeniyle ilan edilen ikinci genel grev çerçevesinde ülkenin birçok bölgesinde protestolar düzenlendi. Kolombiya'nın farklı şehirlerinden başkent Bogota'ya gelen yerli halk da genel greve katılarak destek verdi.
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