Kolombiya 'nın Medellin kentinde ana kavşaklarda kontrol amaçlı geliştirilen üç kameralı "Robocop" ismi verilen sistem, artık şehir içi gözetim ve güvenlik amaçlı kullanılmaya başladı. Biyometrik tanımlama yapabilen, plaka okuyan, 24 saat çalışabilme özelliğine sahip termal sensörlü sistem, suçun işlenmek üzere olduğunu algıladığında hoparlörden otomatik yüksek ses çıkararak suçlu olduğu iddia edilen kişiye Polis Yasası'nın 111. maddesini ihlal ettiğini bildiriyor. Sistem, aynı anda polis ekiplerine de sinyal göndererek suç mahalline gelmelerini sağlıyor.

Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da 'Robocop' projesiyle suç oranlarının düşürülmesi hedefleniyor - Son Dakika

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