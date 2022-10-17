Kolombiya'da "Robocop" projesiyle suç oranlarının düşürülmesi hedefleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya'da "Robocop" projesiyle suç oranlarının düşürülmesi hedefleniyor

17.10.2022 21:51

Kolombiya'nın Medellin kentinde ana kavşaklarda kontrol amaçlı geliştirilen üç kameralı "Robocop" ismi verilen sistem, artık şehir içi gözetim ve güvenlik amaçlı kullanılmaya başladı.

Kolombiya'nın Medellin kentinde ana kavşaklarda kontrol amaçlı geliştirilen üç kameralı "Robocop" ismi verilen sistem, artık şehir içi gözetim ve güvenlik amaçlı kullanılmaya başladı. Biyometrik tanımlama yapabilen, plaka okuyan, 24 saat çalışabilme özelliğine sahip termal sensörlü sistem, suçun işlenmek üzere olduğunu algıladığında hoparlörden otomatik yüksek ses çıkararak suçlu olduğu iddia edilen kişiye Polis Yasası'nın 111. maddesini ihlal ettiğini bildiriyor. Sistem, aynı anda polis ekiplerine de sinyal göndererek suç mahalline gelmelerini sağlıyor.

YORUMLAR
500
Kolombiya'dan ABD'ye gitmek isteyen 10 bini aşkın göçmen sınıra yığıldı Kolombiya'dan ABD'ye gitmek isteyen 10 bini aşkın göçmen sınıra yığıldı Kolombiya'da otobüs devrildi: 20 ölü, 15 yaralı Kolombiya'da otobüs devrildi: 20 ölü, 15 yaralı
Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da 'Robocop' projesiyle suç oranlarının düşürülmesi hedefleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:44 Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
21:46 Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
21:32 Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin
20:21 Sevgilisiyle anlaşan anne, 2 çocuğunu kaçırıp babalarından fidye talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 00:00:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kolombiya'da "Robocop" projesiyle suç oranlarının düşürülmesi hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement