Kolombiya'da sağlık çalışanlarından protesto - Son Dakika
Kolombiya'da sağlık çalışanlarından protesto
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele yoğun olarak devam ederken, sağlık çalışanları, daha fazla koruyucu ekipman ve güvenli çalışma koşulları talep ederek maaşlardaki gecikmeleri protesto etti.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele yoğun olarak devam ederken, sağlık çalışanları, daha fazla koruyucu ekipman ve güvenli çalışma koşulları talep ederek maaşlardaki gecikmeleri protesto etti.
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22.05.2020 17:02:02. #1.13#
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