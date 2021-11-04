Kolombiya'da sağlık sektörünün önemli gelir kaynağı kenevir tarlaları - Son Dakika

Kolombiya'da sağlık sektörünün önemli gelir kaynağı kenevir tarlaları

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Medellin'in drone görüntüleri Antioquia Departmanı'nın genel görüntüleri Medical Extractor CEO'sunun açıklamaları FCM Global'in yöneticisi Carlos Velásquez'un açıklamaları Kenevir seralarından detaylar Kenevirlerin laboratuvarda incelenmesi FCM Global'in CEO'su Alejandro...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Medellin'in drone görüntüleri Antioquia Departmanı'nın genel görüntüleri Medical Extractor CEO'sunun açıklamaları FCM Global'in yöneticisi Carlos Velásquez'un açıklamaları Kenevir seralarından detaylar Kenevirlerin laboratuvarda incelenmesi FCM Global'in CEO'su Alejandro Marín'in açıklamaları Seralarda kenevir bakımı FCM Global'in İyileştirme ve Yayılım Direktörü Indira Montes'in açıklamaları Hasat edilen kenevirlerin özel odalara alınması Juana Gardens Direktörü Raúl Gómez Kolombiya'nın Antioquia Departmanı'nda bulunan kenevir tarlaları, sağlık alanındaki kullanımı ve Kolombiya hükümetinin imzaladığı ihracatının yapılabileceğine izin verdiği kararnamenin ardından yoğun ilgi görmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda üretiminin 6 katına çıkmasının beklendiği kenevir, Kolombiya sağlık sektörü için önemli bir gelir kaynağı oldu.

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