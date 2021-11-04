GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Medellin'in drone görüntüleri
Antioquia Departmanı'nın genel görüntüleri
Medical Extractor CEO'sunun açıklamaları
FCM Global'in yöneticisi Carlos Velásquez'un açıklamaları
Kenevir seralarından detaylar
Kenevirlerin laboratuvarda incelenmesi
FCM Global'in CEO'su Alejandro Marín'in açıklamaları
Seralarda kenevir bakımı
FCM Global'in İyileştirme ve Yayılım Direktörü Indira Montes'in açıklamaları
Hasat edilen kenevirlerin özel odalara alınması
Juana Gardens Direktörü Raúl Gómez Kolombiya'nın Antioquia Departmanı'nda bulunan kenevir tarlaları, sağlık alanındaki kullanımı ve Kolombiya hükümetinin imzaladığı ihracatının yapılabileceğine izin verdiği kararnamenin ardından yoğun ilgi görmeye başladı. Önümüzdeki yıllarda üretiminin 6 katına çıkmasının beklendiği kenevir, Kolombiya sağlık sektörü için önemli bir gelir kaynağı oldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da sağlık sektörünün önemli gelir kaynağı kenevir tarlaları - Son Dakika