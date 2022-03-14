Kolombiya'da seçimler - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya'da seçimler - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque

14.03.2022 10:14

Kolombiya'da halk, Senato ve Kongrenin ikinci kanadı Temsilciler Meclisine yeni üye belirlemek için sandık başına gitti.

Kolombiya'da halk, Senato ve Kongrenin ikinci kanadı Temsilciler Meclisine yeni üye belirlemek için sandık başına gitti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yerel saatle 08.00'den itibaren sandık başına giden Kolombiyalılar, 16.00'ya kadar oy kullanabilecek.

Senato için 16 listede 974 adayın yarıştığı seçimde, özel yerli seçim bölgesi için de 7 listede 23 aday oylanacak.

Ülkede, 29 Mayıs'ta düzenlenecek Devlet Başkanlığı seçimi öncesinde en çok oy alan adayların da tespit edileceği seçimde, 3 siyasi koalisyondan Umut Merkezi, Kolombiya için Ekip ve Tarihsel Pakt yarışıyor.

Senato seçimine, barış anlaşmasıyla silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve adını "COMUNES" olarak değiştiren partiye de anlaşma gereği 2026'ya kadar hem Senato da hem de Temsilciler Meclisi'nde 5 temsilci verilecek.

Bu seçimde ilk kez "Citrep" olarak bilinen silahlı çatışma mağdurları da Temsilciler Meclisine 16 aday seçmek için özel olarak oy kullanıyor.

Devlet Başkanı Duque'den sandık çağrısı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, açıklamasında, halka oy kullanmaları çağırısında bulunarak, "Vatandaşların bugün toplu halde dışarı çıkmalarını istiyoruz, demokrasinin zaferi aynı zamanda şiddeti reddetmektir." ifadesini kullandı.

Anketlerde solcular favori gösteriliyor

Kongre'de ilk kez solun favori olarak gösterildiği seçimlerde, Tarihsel Pakt koalisyonu adayı ve solcu Senatör Gustavo Petro, tüm anketlerde favori gösterilirken, sağ koalisyonun ise ciddi güç kaybedebileceği değerlendiriliyor.

Ülkede son zamanlarda özellikle sınır bölgelerinde artan şiddet nedeniyle 33 bin asker seçim güvenliğini sağlaması için Venezuela sınırına konuşlandırıldı.

Kolombiya'da seçimler - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque
Kolombiya'da seçimler - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque
Kolombiya'da seçimler - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque

YORUMLAR
500
Kolombiya'da seçimler - Tarihsel Pakt adayı Gustavo Petro Kolombiya'da seçimler - Tarihsel Pakt adayı Gustavo Petro Kolombiya'da silahlı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti Kolombiya'da silahlı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti

Güvenlik Önlemleri, Kolombiya, Sandık, Senato, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da seçimler - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Almanların iki yüzlülüğü! Karabağ'da "katil" olan Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
10:05 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz arasında büyük bir tartışma yaşandı
10:04 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor
09:50 Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:47 Grup kurarak seçime girme hayalleri suya düşüyor! AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün duyuracak!
09:29 Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü!
09:15 Rusya Instagram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
09:15 Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı
09:13 Letonya Savunma Bakanı'ndan SİHA açıklaması: 6 aylığına kendi semalarımızda test edelim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 10:22:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kolombiya'da seçimler - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement