Kolombiya'da şiddetli yağışlarda 80 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kolombiya'da şiddetli yağışlarda 80 kişi hayatını kaybetti

15.06.2022 07:17
Kolombiya'da şiddetli yağışlarda 80 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da mart ayının başından bu yana ülke genelinde devam eden şiddetli yağış ve toprak kaymalarında 80 kişi öldü, 10 kişi kayboldu.

Kolombiya'da mart ayının başından bu yana ülke genelinde devam eden şiddetli yağış ve toprak kaymalarında 80 kişi öldü, 10 kişi kayboldu.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nin (UNGRD) son raporuna göre, şiddetli yağış ve toprak kaymalarından en çok Cundinamarca, Antioquia ve Santander bölgeleri etkilendi.

Mart ayından bugüne kadar şiddetli sel ve toprak kaymaları sonucu 80 kişi yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise kayboldu.

Toplamda 418 kasabada yoğun yağışlar nedeniyle ciddi hasar oluştu.

Söz konu su bölgelerde yağış ve toprak kaymaları nedeniyle 16 bin 295 ev hasar gördü.

Rapora göre 730 kara yolu, 72 köprü, 37 yaya geçidi, 90 su kemeri, 37 kanalizasyon, 108 eğitim kurumu ile 7 sağlık ocağı afetten zarar gördü.

Kolombiya'da her yıl şiddeti yağışlar sonucu sel ve heyelanlarda çok sayıda insan hayatını kaybediyor, ciddi miktarda hasar meydana geliyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da şiddetli yağışlarda 80 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kolombiya'da şiddetli yağışlarda 80 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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