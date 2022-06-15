Kolombiya'da şiddetli yağışlarda 80 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'da mart ayının başından bu yana ülke genelinde devam eden şiddetli yağış ve toprak kaymalarında 80 kişi öldü, 10 kişi kayboldu.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi'nin (UNGRD) son raporuna göre, şiddetli yağış ve toprak kaymalarından en çok Cundinamarca, Antioquia ve Santander bölgeleri etkilendi.

Mart ayından bugüne kadar şiddetli sel ve toprak kaymaları sonucu 80 kişi yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise kayboldu.

Toplamda 418 kasabada yoğun yağışlar nedeniyle ciddi hasar oluştu.

Söz konu su bölgelerde yağış ve toprak kaymaları nedeniyle 16 bin 295 ev hasar gördü.

Rapora göre 730 kara yolu, 72 köprü, 37 yaya geçidi, 90 su kemeri, 37 kanalizasyon, 108 eğitim kurumu ile 7 sağlık ocağı afetten zarar gördü.

Kolombiya'da her yıl şiddeti yağışlar sonucu sel ve heyelanlarda çok sayıda insan hayatını kaybediyor, ciddi miktarda hasar meydana geliyor.