Kolombiya'da silahlı çatışma mağdurları müzikle hayallerine tutunuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya'da silahlı çatışma mağdurları müzikle hayallerine tutunuyor

07.04.2022 20:22

Kolombiya'nın Medellin kentinde silahlı çatışmalarda yer alan veya bu çatışmaların mağduru olan fakat barış için çabalayan kişiler müzikle hem hayallerine hem de hayata tutunuyor.

Kolombiya'nın Medellin kentinde silahlı çatışmalarda yer alan veya bu çatışmaların mağduru olan fakat barış için çabalayan kişiler müzikle hem hayallerine hem de hayata tutunuyor. "Uzlaşım Korosu" adıyla başlatılan projede katılımcılar ses eğitimleri alarak hayalleri olan müzisyenlik için çabalıyor. Koronun eğitmeni Marcela Correa ise katılımcıların sesindeki güzelliği ortaya çıkarmak için emek veriyor. Medellin Filarmoni Orkestrası, Uzlaşım Korosu aracılığıyla farklı tarafları bir araya getirerek iletişimin kuvvetlendirilerek karşılıklı anlayışın sağlanabileceği bir alan oluşturmayı hedefliyor.

Kolombiya'da silahlı çatışma mağdurları müzikle hayallerine tutunuyor
Kolombiya'da silahlı çatışma mağdurları müzikle hayallerine tutunuyor
Kolombiya'da silahlı çatışma mağdurları müzikle hayallerine tutunuyor

YORUMLAR
500
Kolombiya'da yüzlerce motosikletçi güvenlik önlemlerine karşı eylem düzenledi Kolombiya'da yüzlerce motosikletçi güvenlik önlemlerine karşı eylem düzenledi Kolombiya 'Otoniel' lakaplı uyuşturucu kaçakçısının ABD'ye iadesini onayladı Kolombiya 'Otoniel' lakaplı uyuşturucu kaçakçısının ABD'ye iadesini onayladı

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da silahlı çatışma mağdurları müzikle hayallerine tutunuyor - Son Dakika


Son Dakika
20:23 Ali Koç: En büyük hatam, ilk geldiğim dönemde hocayı değiştirmekti
20:20 Tarkan satın aldığı 80 milyon liralık lüks teknesine kızının ismini verecek
19:58 Teknik direktör Mustafa Denizli TFF başkanlığına aday mı oluyor?
19:39 7 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 36 kişi vefat etti, 9 bin 354 yeni vaka tespit edildi
19:32 Kinder ürünleri Danimarka ve Finlandiya da geri topluyor
19:30 Amatör Lig'de futbolcular birbirlerine öldüresiye saldırdı!
19:10 BM, Rusya'yı Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkardı
19:09 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'i buldu!
18:55 MHK'nin derbiye Atilla Karaoğlan'ı ataması şaşkınlık yarattı!
18:00 Uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 20:36:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kolombiya'da silahlı çatışma mağdurları müzikle hayallerine tutunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement