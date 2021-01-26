Kolombiya'da silahlı saldırıda 5 genç öldü - Son Dakika

Kolombiya'da silahlı saldırıda 5 genç öldü

26.01.2021 03:11
Kolombiya'da silahlı saldırıda 5 genç öldü, System.String[]

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, silahlı kişilerin saldırısı sonucu bir çiftlikte bulunan 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, silahlı kişilerin saldırısı sonucu bir çiftlikte bulunan 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, ülkenin Valle del Cacuca bölgesine bağlı Buga kentinde, kimliği bilinmeyen silahlı kişiler, bir çiftliğe saldırıda bulundu.

Saldırıda, aralarında hokey kulübünde oynayan 18 yaşındaki bir sporcu olmak üzere 5 genç yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yetkililer, ölenlerden birinin kadın olduğunu bildirdi.

Kolombiya Paten Federasyonu Jose Acevedo, kurbanların aileleriyle dayanışma içerisinde olduklarını belirterek başsağlığı dileğinde bulundu.

Buga Belediye Başkanı Julian Rojas, faillerin yakalanmasına yardımcı olanlara para ödülü verileceğini vurgulayarak "İyilik ve hayallerle dolu genç insanlardı. Şehir yas içinde." ifadesini kullandı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güney Amerika, Kolombiya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da silahlı saldırıda 5 genç öldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti IMF'den Türkiye ekonomisi için yüzde 6'lık büyüme tahmini Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Yavru köpeklere cinsel istismarda bulunan sapık gözaltına alındı Tapu müdürlüğünde dönen 'rüşvet' çarkına düzenlenen operasyonda 25 kişi tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı
Parti binasını terör yuvasına çeviren HDP Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı Parti binasını terör yuvasına çeviren HDP Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı         
01:14
Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı         
00:28
Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağını geri getirdi Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağını geri getirdi         
23:07
G.Saray'ın eski yengesi Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı G.Saray'ın eski yengesi Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı         
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz hastane ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz hastane ziyareti         
21:43
Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi?         
21:12
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Nevşin Mengü'den Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt         
14:56
Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı         
13:56
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı         
10:56
Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine Ebru Polat dekoltesini eleştirip kendisine "Ortalık malı" diyen takipçisine fena patladı         
09:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 03:36:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kolombiya'da silahlı saldırıda 5 genç öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei