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Kolombiya'da sınır bölgelerde yaşayan halk çatışmalardan olumsuz etkileniyor - Son Dakika

Kolombiya'da sınır bölgelerde yaşayan halk çatışmalardan olumsuz etkileniyor

22.02.2022 02:04

Güvenlik güçlerinin nöbet tutması Kontrol noktası Güvenlik güçlerinin araması Kolombiya'da gerilla ve paramiliter gruplar arasındaki çatışmalar, Venezuela sınırındaki Arauca Departmanı'nda yaşayan bölge halkının hayatını olumsuz etkiledi.

Güvenlik güçlerinin nöbet tutması

Kontrol noktası

Güvenlik güçlerinin araması Kolombiya'da gerilla ve paramiliter gruplar arasındaki çatışmalar, Venezuela sınırındaki Arauca Departmanı'nda yaşayan bölge halkının hayatını olumsuz etkiledi. Bölge güvenliği için önemli bir adım olan ve 5 yıl önce barış anlaşmasına rağmen onlarcası hayatını kaybederken birçoğu da yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı. Arauca'nın kuzeydoğu kesiminde sol silahlı gruplarla paramiliter gruplar arasında çıkan çatışmalarda en az 23 kişi öldü. Kolombiya askerleri, Saravena kentinde düzenlenen güvenlik operasyonu sırasında kontroller yaptı.

Kolombiya'da sınır bölgelerde yaşayan halk çatışmalardan olumsuz etkileniyor
Kolombiya'da sınır bölgelerde yaşayan halk çatışmalardan olumsuz etkileniyor
Kolombiya'da sınır bölgelerde yaşayan halk çatışmalardan olumsuz etkileniyor

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Kolombiya'da sınır bölgelerde yaşayan halk çatışmalardan olumsuz etkileniyor Kolombiya'da sınır bölgelerde yaşayan halk çatışmalardan olumsuz etkileniyor

Venezuela, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da sınır bölgelerde yaşayan halk çatışmalardan olumsuz etkileniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolombiya'da sınır bölgelerde yaşayan halk çatışmalardan olumsuz etkileniyor - Son Dakika
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