Kolombiya'da sivil halk, solcu gerilla gruplarının çatışmalarından olumsuz etkileniyor - Son Dakika
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Kolombiya'da sivil halk, solcu gerilla gruplarının çatışmalarından olumsuz etkileniyor

23.02.2022 09:57

. Kolombiya'da gerilla ve paramiliter gruplar arasındaki çatışmalar bölge halkının hayatını olumsuz etkiliyor.

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Kolombiya'da gerilla ve paramiliter gruplar arasındaki çatışmalar bölge halkının hayatını olumsuz etkiliyor. Bölge güvenliği için önemli bir adım olan ve 5 yıl önce imzalanan barış anlaşmasına rağmen onlarca kişi hayatını kaybederken birçoğu da yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı. Arauca Departmanı'nın Saravena kentinde geçen ay araçla düzenlenen bombalı saldırının ardından belediyeler gece sokağa çıkma yasağı yürürlüğe koyarken eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) muhalifleri de akşam 10'dan sonra vatandaşların dışarı çıkmasına izin vermiyor. Fotoğrafta patlamanın yaşandığı bölgede oluşan hasar görülüyor.

Kolombiya'da sivil halk, solcu gerilla gruplarının çatışmalarından olumsuz etkileniyor
Kolombiya'da sivil halk, solcu gerilla gruplarının çatışmalarından olumsuz etkileniyor
Kolombiya'da sivil halk, solcu gerilla gruplarının çatışmalarından olumsuz etkileniyor

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Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da sivil halk, solcu gerilla gruplarının çatışmalarından olumsuz etkileniyor - Son Dakika


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