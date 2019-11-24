Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da sokağa çıkma yasağı eylemleri sonlandırmaya yetmedi
BBC
Son Dakika Dünya Kolombiya'da sokağa çıkma yasağı eylemleri sonlandırmaya yetmedi - Son Dakika Dünya

Kolombiya'da sokağa çıkma yasağı eylemleri sonlandırmaya yetmedi

6 saat önce

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, en az üç kişinin hayatını kaybettiği protestoların üçüncü gününde de devam etmesi üzerine polislere askerlerin de eşlik edeceğini açıkladı.

Kolombiya'da sokağa çıkma yasağı eylemleri sonlandırmaya yetmedi, System.String[]

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, protestoların üçüncü gününde de devam etmesi üzerine sokaklarda devriye gezen polislere askerlerin de eşlik edeceğini açıkladı.

Kemer sıkma politikaları ve yolsuzluklara karşı örgütlenen protestolarda bugüne kadar en az üç kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Bogota'da Cuma günü ilan edilen sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü eylemcilerin tekrar sokaklara çıkmasına engel olmadı.

Perşembe günü başlayan hükümet karşıtı gösterilere çok sayıda kişi katılmış, genel grev ilan edilmesinin ardından 250 bin kişinin katılımıyla bir yürüyüş düzenlenmişti.

Barışçıl bir şekilde başlayan protestolarda polisin müdahalesi sonucu çatışmalar çıkmış, ülkenin çeşitli bölgelerinden yağma haberleri de gelmeye başlamıştı.





Devlet Başkanı Duque, kolluk kuvvetlerinin sokaklarda bulunmayı sürdüreceğini söyledi:

"Tüm Kolombiyalılar vandallığı, terörizmi ve yağmayı reddetmeli."

Protestocular asgari ücret, emeklilik maaşı, vergi düzenlemesi ve özelleştirmelere karşı sokaklara çıkmıştı.





Bogota'da Cumartesi günü Ulusal Park çevresinde toplanan göstericilere karşı polis göz yaşartıcı gaz kullandı.

Protestoların diğer adresleri arasında Kongre ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önü de vardı.





Cuma akşamı ülkenin güneybatısında düzenlenen bir bombalı saldırıda üç polis hayatını kaybetti.

Bu saldırının protestolarla ilişkili olup olmadığı ise bilinmiyor. Zira bu bölge uyuşturucu ticareti ve çete şiddetiyle anılan bir yer.

Kolombiya, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:50 
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