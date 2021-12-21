Kolombiya'da sokakta yaşayanlara Noel yardımı - Son Dakika

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da sokakta yaşayan insanlara yardım kuruluşları tarafından Noel etkinliği kapsamında yiyecek, ilaç, temizlik malzemeleri ve kıyafet dağıtıldı. Bin civarında evsize sıcak yemek ikramında bulunulurken sağlık sorunu yaşayanlar da doktorlar tarafından muayene edildi. Müzik grubunun sahne aldığı alanda evsizlere konser verildi. Sıraya girip kıyafetlerini alan evsizlerin mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. Bazı evsizler, konser sırasında söylenen şarkılara eşlik etti.