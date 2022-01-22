Kolombiya'da son 24 saatte 197 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Kolombiya'da son 24 saatte 197 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle 5 Ağustos 2021'den bu yana en yüksek ölü sayısı kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle 197 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 131 bin 824'e çıktığı ülkede, vaka sayısı da 31 bin 39 artarak 5 milyon 686 bin 65'e yükseldi.

Kolombiya'da aktif vaka sayısı 150 bine yaklaştı, iyileşenlerin sayısı 32 bin 126 artarak 5 milyon 385 bin 402 oldu.

Başta başkent Bogota olmak üzere Antioquia, Valle del Cauca, Bolivar ve Santander yönetim bölgeleri Kovid-19'un en çok görüldüğü yerler olarak öne çıkıyor.

Kolombiya'da 5 Ağustos 2021'de 204 kişinin salgından yaşamını yitirmesinden bu yana ölü sayısı 20'li sayıların altına kadar düşmüştü.

Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Direktörü Julian Fernandez, 31 Aralık 2021'deki açıklamasında, vaka sayısının artacağını belirterek, vatandaşlardan ulusal aşı kampanyasına katılmalarını istemişti.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar nüfusun yüzde 75,2'sine birinci doz, yüzde 54,1'ine ikinci doz ve yüzde 5,4'üne üçüncü doz aşı uygulandı.