Kolombiya'da son 24 saatte 29 bin 857 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da son 24 saatte 29 bin 857 kişinin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle 69 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 130 bin 529'a çıktığı ülkede, vaka sayısı da 29 bin 857 artarak 5 milyon 410 bin 698'e yükseldi.

Ülkede aktif vaka sayısı 160 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı 23 bin 325 artarak 5 milyon 101 bin 151 oldu.

Ülkede 4'üncü dalganın etkili olduğu bugünlerde vaka sayısının artış oranına göre bazı tedbirlerin devreye alınabileceği belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Direktörü Julian Fernandez, 31 Aralık 2021'deki açıklamasında, vaka sayısının artacağını belirterek, vatandaşlardan ulusal aşı kampanyasına katılmalarını istemişti.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Aşı durumu

Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar nüfusun yüzde 75,2'sine birinci doz, yüzde 54,1'ine ikinci doz ve yüzde 5,4'üne üçüncü doz aşı uygulandı.