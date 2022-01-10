Kolombiya'da son 24 saatte 30 bin 630 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, son 24 saatte 30 bin 630 kişinin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Ülkede 4'üncü dalganın etkili olduğu bugünlerde 25 Haziran'dan bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığından paylaşılan verilere göre, salgın nedeniyle 50 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 130 bin 338'e çıktığı ülkede, vaka sayısı da 30 bin 630 artarak 5 milyon 330 bin 662'ye yükseldi.

Ülkede aktif vaka sayısı 138 bini geçerken iyileşenlerin sayısı 14 bin 358 artarak 5 milyon 43 bin 410 oldu.

Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Direktörü Julian Fernandez, 31 Aralık 2021'deki açıklamasında, vaka sayısının artacağını belirterek, vatandaşlardan ulusal aşı kampanyasına katılmalarını istemişti.

Aşı durumu

Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar nüfusun yüzde 75,2'sine birinci doz, yüzde 54,1'ine ikinci doz ve yüzde 5,4'üne üçüncü doz aşı uygulandı.