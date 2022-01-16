Kolombiya'da son 24 saatte 35 bin 575 Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Kolombiya'da son 24 saatte 35 bin 575 kişinin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi. Bu sayı, ülkede salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle 129 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 130 bin 860'a çıktığı ülkede, vaka sayısı da 35 bin 575 artarak 5 milyon 511 bin 479'a yükseldi.

Ülkede aktif vaka sayısı 175 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı 32 bin 542 artarak 5 milyon 185 bin 994 oldu.

Ülkede 4'üncü dalganın etkili olduğu bugünlerde vaka sayısının artış oranına göre bazı tedbirlerin devreye alınabileceği belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji Direktörü Julian Fernandez, 31 Aralık 2021'deki açıklamasında, vaka sayısının artacağını belirterek, vatandaşlardan ulusal aşı kampanyasına katılmalarını istemişti.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 13. ülke konumunda bulunuyor.

Aşı durumu

Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında şimdiye kadar nüfusun yüzde 75,2'sine birinci doz, yüzde 54,1'ine ikinci doz ve yüzde 5,4'üne üçüncü doz aşı uygulandı.