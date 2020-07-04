Kolombiya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 136 kişi öldü - Son Dakika

Kolombiya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 136 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da 4 bin 700'e, Kolombiya'da ise 3 bin 777'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da 4 bin 700'e, Kolombiya'da ise 3 bin 777'ye yükseldi.

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Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 61 kişi yaşamını yitirdi.

Bu ölümlerle ülke genelinde virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 700'e çıktı. Vaka sayısı da 1189 artışla 60 bin 657'ye ulaştı.

Kolombiya'da ise virüs nedeniyle son 24 saatte 136 kişi yaşamını yitirdi. Böylece virüs kaynaklı toplam ölüm sayısı 3 bin 777'ye çıktı.

Vaka sayısının 3 bin 395 artarak 109 bin 505'e çıktığı ülkede, toplam 45 bin 334 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu.

Güney Amerika, Kolombiya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 01:41 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Kolombiya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 136 kişi öldü - Son Dakika Dünya

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