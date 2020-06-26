Kolombiya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 163 kişi öldü - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 163 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte 163 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2 bin 664'e yükseldi.

Söz konusu rakam, ülkede salgının başlangıcından bu yana "bir gündeki en fazla ölüm" olarak kayda geçti.

Vaka sayısının 3 bin 486 artarak 80 bin 599'a çıktığı ülkede, toplam 33 bin 349 kişi iyileşti.

Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta görülmüştü.