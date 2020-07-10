Kolombiya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 187 kişi öldü - Son Dakika

Kolombiya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 187 kişi öldü

Kolombiya'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 187 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya'da, son 24 saatte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 187 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle son 24 saatte ölü sayısı 187 artarak 4 bin 714'e, vaka sayısı da 5 bin 335 artarak 133 bin 973'e çıktı.

Böylece, ülkede salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü ve vaka sayısı kayda geçti.

Hastalığı atlatanların sayısı da 2 bin 638 artarak 56 bin 272'ye ulaştı.

Ülkede şu ana kadar 945 bin 240 kişiye test yapılırken, aktif vaka sayısı ise 72 bin 716'ya çıktı.

Kolombiya'da ilk Kovid-19 vakası 6 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk ölüm ise 22 Mart'ta olmuştu.

Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 15:49 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Kolombiya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 187 kişi öldü - Son Dakika Dünya
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