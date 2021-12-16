Kolombiya'da suçla anılan bir mahallenin teleferikle değişen kaderi - Son Dakika

Kolombiya'nın önemli şehirlerinden Cali, geçmişi Medellin kadar karanlık bir şöhrete sahip. Zamanında çeteler, uyuşturucu, soygun, silahlı çatışma, gasp ve cinayetlerle adı anılan Cali'nin bazı mahallelerinin sakinleri, şimdilerde bu kötü ünden kurtulma yolunda adımlar atıyor.

Cali'nin güneyinde yer alan Valle de Cauca'nın Sileo yerleşimi, genellikle fakir ailelerden oluşan bir yamaç mahallesidir. Burada yaşayan ailelerin çocukları, yoksulluk ve fırsat eşitsizliği gibi nedenlerle çeteler tarafından kolayca kandırılıp suça itildi. Uyuşturucu ve alkol tuzağına düşen gençler, civar mahallelerde yaşayan çetelerle zaman zaman silahlı çatışmaya girdi.

Ta ki Sileo'yu ana toplu taşıma hattına bağlayan teleferik sistemi mahalleye gelene kadar. Bu taşımacılık sayesinde Sileo'nun kaderi değişti. Mahalledeki suç oranları azaldı. İsimleri çetelerle anılan gençler, mahallerindeki sosyo-ekonomik gelişme sayesinde suça bulaşmaktan kurtuldu. Artık Sileo'dan dışarı çıkıp Cali'ye kolayca ulaşabiliyorlar. Kolombiya'nın en büyük şehirlerinden bir olan Cali'deki iş ve eğitim olanaklarından faydalanan Sileolu genç nüfus, geçmişin karanlık günlerine dönmek istemiyor.