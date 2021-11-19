Kolombiya'da "Suçlu er ya da geç yakalanır" programı - Son Dakika

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Öğrencilerin cezaevine girişleri

Gigliola Vargas ile röportaj

Öğrencilerin programa hazırlanması

Ruben Santana ile röportaj

Öğrencilerin gözleri kapalı cezaevi içinde gezdirilmesi

Öğrencilerden Andrea Vargas ile röportaj

BOGOTA - Kolombiya'da Adalet Bakanlığı'na bağlı Ulusal Cezaevi Enstitüsü (INPEC), okullarda sorun yaşayan öğrencilerin farkındalığını artırmak için "Suçlu er ya da geç yakalanır" adlı bir program başlattı. Program dahilinde öğrenciler, yüksek güvenlikli cezaevlerini gezerek mahkumlarla birkaç saat geçiriyor. Program, suç işlememe ve yasalara uygun yaşamı teşvik etmeyi amaçlarken, özgürlüğün önemini de öğrencilere göstermeyi hedefliyor. Program kapsamında bir grup öğrenciye, başkent Bogota'daki La Picota Cezaevi gezdirildi.