Kolombiya'da şüpheli ölümler: 6 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Kolombiya'da şüpheli ölümler: 6 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Kolombiya'da şüpheli ölümler: 6 çocuk hayatını kaybetti

6 saat önce

Kolombiya'nın Bajo Baudo şehrinde Wounaan yerel topluluğunun yaşadığı bölgede 6 günde 6 çocuk kaynağı belirlenemeyen bir salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Kolombiya'da şüpheli ölümler: 6 çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Kolombiya'nın Bajo Baudo şehrinde Wounaan yerel topluluğunun yaşadığı bölgede 6 günde 6 çocuk kaynağı belirlenemeyen bir salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Wounaan yerel topluluğunun yaşadığı bölgede çıkan salgın nedeniyle 23 Ocak'tan bu yana 6 çocuk hayatını kaybetti, 60 kişinin de hasta olmasına neden oldu.

Kolombiya Wounaan Halk Otoriteleri Konseyi'nin (Woundeko) yasal temsilcisi Orlando Moya, salgının 10 yaşın altındaki çocuklarda ateşe ek olarak kusma ve ishale neden olduğunu belirterek; "Çocuklar ölüyor sonuncusu dün öğle saatlerinde öldü. Kimse bize bunun ne olduğunu ya da neden kaynaklandığını söylemiyor" dedi.

Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, temiz olmayan suyun yol açtığı akut bir ishal salgını olabileceğini belirtti. Ayrıca, sağlık bakanlığının da durum değerlendirmesi yaptığı duyuruldu.


Kolombiya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

1 çocuk annesi sevgilisini öldüren şahıs olaydan iki gün sonra intihar etti
Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın enkaz görüntüleri ortaya çıktı Sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 19:30:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kolombiya'da şüpheli ölümler: 6 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]