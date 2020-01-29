Kolombiya'da şüpheli ölümler: 6 çocuk hayatını kaybetti

Kolombiya'nın Bajo Baudo şehrinde Wounaan yerel topluluğunun yaşadığı bölgede 6 günde 6 çocuk kaynağı belirlenemeyen bir salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Wounaan yerel topluluğunun yaşadığı bölgede çıkan salgın nedeniyle 23 Ocak'tan bu yana 6 çocuk hayatını kaybetti, 60 kişinin de hasta olmasına neden oldu.

Kolombiya Wounaan Halk Otoriteleri Konseyi'nin (Woundeko) yasal temsilcisi Orlando Moya, salgının 10 yaşın altındaki çocuklarda ateşe ek olarak kusma ve ishale neden olduğunu belirterek; "Çocuklar ölüyor sonuncusu dün öğle saatlerinde öldü. Kimse bize bunun ne olduğunu ya da neden kaynaklandığını söylemiyor" dedi.

Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, temiz olmayan suyun yol açtığı akut bir ishal salgını olabileceğini belirtti. Ayrıca, sağlık bakanlığının da durum değerlendirmesi yaptığı duyuruldu.