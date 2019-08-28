Kolombiya'da tabutta 300 kilo kenevir ele geçirildi
1 saat önce
Kolombiya'da polis, tabuta paketler halinde yerleştirilmiş 300 kilo kenevir ele geçirdi.
Kolombiya Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:14 Kaynak: AA
'da polis, tabuta paketler halinde yerleştirilmiş 300 kilo kenevir ele geçirdi.
BBC'nin haberine göre polis, Santander bölgesinde düzenlediği operasyonda bir cenaze arabasının içinde tabutta paketlenmiş 300 kilo kenevir buldu.
Emniyet yetkilisi Fabian Ospina, "Kenevir
bir cenaze aracında yapılan denetlemenin ardından ele geçirildi." dedi.
Aracın şoförünün gözaltına alındığı kaydedildi.
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