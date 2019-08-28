Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da tabutta 300 kilo kenevir ele geçirildi
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Kolombiya'da tabutta 300 kilo kenevir ele geçirildi

1 saat önce

Kolombiya'da polis, tabuta paketler halinde yerleştirilmiş 300 kilo kenevir ele geçirdi.

Kolombiya'da tabutta 300 kilo kenevir ele geçirildi, System.String[]
Kolombiya'da polis, tabuta paketler halinde yerleştirilmiş 300 kilo kenevir ele geçirdi.
BBC'nin haberine göre polis, Santander bölgesinde düzenlediği operasyonda bir cenaze arabasının içinde tabutta paketlenmiş 300 kilo kenevir buldu.
Emniyet yetkilisi Fabian Ospina, "Kenevir bir cenaze aracında yapılan denetlemenin ardından ele geçirildi." dedi.
Aracın şoförünün gözaltına alındığı kaydedildi.
Kolombiya, Kenevir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:14 Kaynak: AA
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