Kolombiya'da tarımsal üretimde önemli role sahip arıları korumak için "süper gıda" geliştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya'da tarımsal üretimde önemli role sahip arıları korumak için "süper gıda" geliştirildi

28.02.2022 11:54

Arılardan detaylar Biyologların çalışması Biyoloji Bölümü Profesörü Andrés Riveros ile röportaj Labarotuvardan detaylar Doktora öğrencisi Lina María García ile röportaj "Süper gıda"dan detaylar Doğa bilimleri yüksek lisans öğrencisi Valeria Velandia Romero ile röportaj Arıların beslenmesi...

Arılardan detaylar

Biyologların çalışması

Biyoloji Bölümü Profesörü Andrés Riveros ile röportaj

Labarotuvardan detaylar

Doktora öğrencisi Lina María García ile röportaj

"Süper gıda"dan detaylar

Doğa bilimleri yüksek lisans öğrencisi Valeria Velandia Romero ile röportaj

Arıların beslenmesi

Biyoloji Bölümü Profesörü Andrés Riveros ile röportaj

BOGOTA - İnsan gıdalarının 3'te 1'inin arılar tarafından sağlanan tozlaşma ile üretildiği, ancak kullanılan tarım ilaçları nedeniyle her yıl milyonlarca arının öldüğü bilimsel araştırmacılar tarafından duyuruldu. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Rosaire Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli bir grup araştırmacı, gıda güvenliğini arttıracak ve arıları bu ilaçlardan koruyacak "süper gıda"yı, laboratuvar ortamında bir dizi deney ile geliştirdi.

Kolombiya'da tarımsal üretimde önemli role sahip arıları korumak için süper gıda geliştirildi
Kolombiya'da tarımsal üretimde önemli role sahip arıları korumak için süper gıda geliştirildi
Kolombiya'da tarımsal üretimde önemli role sahip arıları korumak için süper gıda geliştirildi

YORUMLAR
500
Kahire YEE'nin çevrim içi eğitim gören öğrencileri ilk kez bir araya geldi Kahire YEE'nin çevrim içi eğitim gören öğrencileri ilk kez bir araya geldi Kolombiya'da altın madeninde yaşanan patlamada 15 kişi mahsur kaldı Kolombiya'da altın madeninde yaşanan patlamada 15 kişi mahsur kaldı

Yüksek Lisans, Kolombiya, Röportaj, Doktora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da tarımsal üretimde önemli role sahip arıları korumak için 'süper gıda' geliştirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İsmail Balaban'ın eski nişanlısı evleniyor! Annesi onun hakkında 'Yılan' demişti
11:46 Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 845 liradan alıcı buluyor!
11:42 Yeni araştırma: AK Parti'de düşüş sürüyor, yüzde 29,8! 6 partili ittifakta oy farkı yüzde 12'yi aştı!
11:34 Rusya'ya yönelik SWIFT kararları dünyada neye mal olacak? Petrol, buğday, gaz sıkıntısı kapıda!
11:28 Dolarda son durum: Haftaya yükselişle başladı, 13,83 TL'den işlem görüyor
11:23 Rusya'dan müzakereler öncesi dikkat çeken açıklama: Ukrayna hava sahasının tamamı kontrolümüz altında
11:00 Rusya Kiev'i vurmaya hazırlanıyor! Savunma Bakanlığı, "Siviller çıksın, askeri hedefleri vuracağız" dedi
10:59 Koronavirüste son tablo: En çok vaka görülen 10 il açıklandı
10:46 Rusya'dan önemli ekonomik karar! Faizi 1050 puan artırarak yüzde 20'ye yükselttiler
10:42 Geçmişte yaşadıkları aşkla tekrar gündem olan Arda Kural'dan, Yıldız Asyalı itirafı: Beni aldattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 12:03:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kolombiya'da tarımsal üretimde önemli role sahip arıları korumak için "süper gıda" geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement