Kolombiya'da tarımsal üretimde önemli role sahip arıları korumak için "süper gıda" geliştirildi - Son Dakika

Arılardan detaylar

Biyologların çalışması

Biyoloji Bölümü Profesörü Andrés Riveros ile röportaj

Labarotuvardan detaylar

Doktora öğrencisi Lina María García ile röportaj

"Süper gıda"dan detaylar

Doğa bilimleri yüksek lisans öğrencisi Valeria Velandia Romero ile röportaj

Arıların beslenmesi

Biyoloji Bölümü Profesörü Andrés Riveros ile röportaj

BOGOTA - İnsan gıdalarının 3'te 1'inin arılar tarafından sağlanan tozlaşma ile üretildiği, ancak kullanılan tarım ilaçları nedeniyle her yıl milyonlarca arının öldüğü bilimsel araştırmacılar tarafından duyuruldu. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Rosaire Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli bir grup araştırmacı, gıda güvenliğini arttıracak ve arıları bu ilaçlardan koruyacak "süper gıda"yı, laboratuvar ortamında bir dizi deney ile geliştirdi.