Arılardan detaylar
Biyologların çalışması
Biyoloji Bölümü Profesörü Andrés Riveros ile röportaj
Labarotuvardan detaylar
Doktora öğrencisi Lina María García ile röportaj
"Süper gıda"dan detaylar
Doğa bilimleri yüksek lisans öğrencisi Valeria Velandia Romero ile röportaj
Arıların beslenmesi
Biyoloji Bölümü Profesörü Andrés Riveros ile röportaj
BOGOTA - İnsan gıdalarının 3'te 1'inin arılar tarafından sağlanan tozlaşma ile üretildiği, ancak kullanılan tarım ilaçları nedeniyle her yıl milyonlarca arının öldüğü bilimsel araştırmacılar tarafından duyuruldu. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, Rosaire Üniversitesi Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli bir grup araştırmacı, gıda güvenliğini arttıracak ve arıları bu ilaçlardan koruyacak "süper gıda"yı, laboratuvar ortamında bir dizi deney ile geliştirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da tarımsal üretimde önemli role sahip arıları korumak için 'süper gıda' geliştirildi - Son Dakika