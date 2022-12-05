Kolombiya'da toprak kayması: 3 ölüToprak altında kalan 20'den fazla kişi aranıyor - Son Dakika
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Kolombiya'da toprak kayması: 3 ölüToprak altında kalan 20'den fazla kişi aranıyor

05.12.2022 10:10

- Kolombiya'da toprak kayması: 3 ölü Toprak altında kalan 20'den fazla kişi aranıyor Kolombiya'nın Pueblo Rico bölgesindeki bir yolda meydana gelen toprak kayması felaketinde en az 3 kişi hayatını kaybetti, toprak altında kalan 20'den fazla kişi ise aranıyor.

- Kolombiya'da toprak kayması: 3 ölü

Toprak altında kalan 20'den fazla kişi aranıyor

BOGOTA - Kolombiya'nın Pueblo Rico bölgesindeki bir yolda meydana gelen toprak kayması felaketinde en az 3 kişi hayatını kaybetti, toprak altında kalan 20'den fazla kişi ise aranıyor.

Kolombiya'nın kuzeybatısındaki Pueblo Rico bölgesinde toprak kayması felaketi meydana geldi. O esnada yolda bulunan bir motosiklet ve içinde 25 yolcunun olduğu otobüs toprak altında kaldı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9 kişi kurtarıldı, 3 kişi hayatını kaybetti ve muhtemelen 20 kişi toprak altında kaldı. Bu bir trajedi" ifadelerini kullandı. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi ise, hayatını kaybedenler arasında 7 yaşından küçük bir çocuğun bulunduğunu söyledi. UNGRD, La Nina fenomeninden etkilenen bölgede kitlesel hareketliliğin büyük risk oluşturduğunu belirtirken, "Yetkililerin talimatlarına uymanız ve onlarla iş birliği yapmanız önemli. Bölgede güvenlik sağlanana kadar olay yerine dönmekten kaçının" dedi.

Kaynak: İHA
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Kolombiya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kolombiya'da toprak kayması: 3 ölüToprak altında kalan 20'den fazla kişi aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya'da toprak kayması: 3 ölüToprak altında kalan 20'den fazla kişi aranıyor - Son Dakika
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