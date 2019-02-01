Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da Türk Profesörü Öldüren Şüpheliler Yakalandı

Kolombiya'da Türk Profesörü Öldüren Şüpheliler Yakalandı

5 dakika önce

Kolombiya'da Türk profesör Ramazan Gençay'ı öldürdüğünden şüphe edilen üç kişi yakalandı.

Kolombiya'da Türk Profesörü Öldüren Şüpheliler Yakalandı, System.String[]
Kolombiya'da Türk profesör Ramazan Gençay'ı öldürdüğünden şüphe edilen üç kişi yakalandı.

Kolombiya basınına göre, Gençay'ın cinayetinden sorumlu tutulan 2'si kadın 3 kişi, Kolombiya Özel Kuvvetlerinin Medellin kentinde düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Yakalanan üç kişinin, iki Kolombiyalı profesörün cinayetinin de şüphelisi olduğu öğrenildi.

Savcılığın iddianamesinin kabul edilmesi için hukuki sürecin, 7 Şubat'ta düzenlenecek oturumla başlaması bekleniyor.

Konferans için gittiği Kolombiya'da 6 Aralık 2018'de kaybolan Gençay'ın cesedi, 24 Aralık'ta bir dere kenarında bulunmuştu.

Polis, Gençay'ın bir grup kadın tarafından içeceğine "skopolamin" adlı uyuşturucu katılarak öldürüldüğünü düşünüyor. Latin Amerika'da hırsız ve fuhuş çeteleri "zombi ilacı" ya da "şeytanın nefesi" diye tanınan toz şeklindeki uyuşturucuyu sık sık kullanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:59 Kaynak: AA

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