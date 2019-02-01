Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da Türk Profesörün Öldürülmesi ile İlgili 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kolombiya'da Türk Profesörün Öldürülmesi ile İlgili 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

25 dakika önce

Türk Profesör Ramazan Gençay'ın Kolombiya'da bir süre kendisinden haber alınamaması ve ardından ölü bulunması ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kolombiya'da Türk Profesörün Öldürülmesi ile İlgili 3 Şüpheli Gözaltına Alındı, System.String[]
Türk Profesör Ramazan Gençay'ın Kolombiya'da bir süre kendisinden haber alınamaması ve ardından ölü bulunması ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kanada Simon Frazer Üniversitesi'nden ekonomi profesörü olan ve bir program için gittiği Kolombiya'da 6 Aralık 2018'de kaybolan, cesedi 24 Aralık'ta bulunan Türk Profesör Ramazan Gençay'ın ölümü ile 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Medellin Belediye Başkanı Federico Gutiérrez, şüphelilerin Medellin'de gözaltına alındığını; sorgularının sürdüğünü duyurdu. Gutiérrez, gözaltına alınan şüphelilerin fotoğrafını da basın mensupları ile paylaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:54 Kaynak: DHA

Ramazan Gençay, Kolombiya, Dünya
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