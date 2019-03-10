Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da Uçak Düştü: 12 Ölü

Kolombiya'da Uçak Düştü: 12 Ölü

30 dakika önce

– Kolombiya'da Douglas DC-3 tipi bir uçak Villavicencio yakınlarında düştü.

Kolombiya'da Uçak Düştü: 12 Ölü, System.String[]
Kolombiya'da Douglas DC-3 tipi bir uçak Villavicencio yakınlarında düştü. Uçakta bulunan 12 kişi hayatını kaybetti.

 

Kolombiya Sivil Savunma yetkilileri, San Sos del Ravivari ve Villavicencio şehirleri arasında uçmakta olan bir uçağın, acil durum bildirdikten bir süre sonra Villavicencio yakınlarında 'La Bendición' bölgesine düştüğünü; uçakta bulunan 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Uçağın düşüş nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:31 Kaynak: DHA

Dünya
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