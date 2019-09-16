Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da uçak düştü: 7 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Kolombiya'da uçak düştü: 7 ölü

8 dakika önce

Kolombiya'nın Popayan kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişi öldü.

Kolombiya'da uçak düştü: 7 ölü, System.String[]

Kolombiya'nın Popayan kentinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişi öldü.

Ülke basınındaki haberlere göre, Piper-PA31 tipi çift motorlu küçük yolcu uçağı, Kolombiya'nın güneybatısındaki Popayan'dan havalandıktan kısa bir süre sonra bölgedeki evlerin üzerine düştü.

Kazada uçakta bulunan 2 pilot ve 5 yolcu hayatını kaybetti, 2 yolcu ağır yaralandı.

Uçağın düştüğü bölgedeki birkaç ev de hasar gördü.

Kolombiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öldürdü, kaçtı, sosyal medyadan bu mesajı paylaştı: Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlamışsındır
Yazar Aşkım Kapışmak, çocukken babasından şiddet gördüğünü itiraf etti Tarık akan ölümünün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı Tarık Akan ölümünün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 16:32:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da uçak düştü: 7 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]