Kolombiya'da uçak düştü: 7 ölü, 3 yaralı

Kolombiya 'da, Piper PA-31 tipi uçak, düştü. Kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kolombiya'nın Cauca bölgesindeki Popayan kentinde, Piper PA-31 tipi uçak düştü. Yerleşim yerlerine düşen uçakta 9 kişinin bulunduğu, bunlardan 7'sinin hayatını kaybettiği ve 2'sinin ağır yaralı olduğu açıklandı. Üçüncü yaralının ise uçağın düştüğü bölgedeki bir çocuk olduğu bildirildi.

Uçağın düşüş nedeni henüz belirlenemezken; Kolombiya Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Özel Sivil Havacılık İdari Birimi, kazaya dair soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın düştüğü bölgeden görüntüler

-Uçağın enkazının görüntüleri

-Bölgede yardıma gelen insanların görüntüsü