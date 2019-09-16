Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da uçak düştü: 7 ölü, 3 yaralı
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Kolombiya'da uçak düştü: 7 ölü, 3 yaralı

36 dakika önce

Kolombiya'da, Piper PA-31 tipi uçak, düştü.

Kolombiya'da uçak düştü: 7 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Kolombiya'da, Piper PA-31 tipi uçak, düştü. Kazada, 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kolombiya'nın Cauca bölgesindeki Popayan kentinde, Piper PA-31 tipi uçak düştü. Yerleşim yerlerine düşen uçakta 9 kişinin bulunduğu, bunlardan 7'sinin hayatını kaybettiği ve 2'sinin ağır yaralı olduğu açıklandı. Üçüncü yaralının ise uçağın düştüğü bölgedeki bir çocuk olduğu bildirildi.

Uçağın düşüş nedeni henüz belirlenemezken; Kolombiya Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Özel Sivil Havacılık İdari Birimi, kazaya dair soruşturma başlattı.


Kolombiya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:54 Kaynak: DHA
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