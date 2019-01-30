Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da Uçakta Yarım Ton Kokain Ele Geçirildi

Kolombiya'da Uçakta Yarım Ton Kokain Ele Geçirildi

8 dakika önce

Kolombiya'da özel bir uçakta valizlerin içine gizlenmiş 590 kilo kokain ele geçirildi.

Kolombiya'da Uçakta Yarım Ton Kokain Ele Geçirildi, System.String[]
Kolombiya'da özel bir uçakta valizlerin içine gizlenmiş 590 kilo kokain ele geçirildi.

Kolombiya'da narkotik polis, bir özel uçakta valizlerin içine gizlenmiş yaklaşık yarım ton kokain ele geçirdi. Polis tarafından yapılan açıklamada, Kolombiya'daki Reyes Murillo Havaalanı'nda Guatemala'ya ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesi planlanan özel uçağa operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, 590 kilo kokainin ele geçirildiği operasyon kapsamında 2 Kolombiya vatandaşının gözaltına alındığı ifade edildi. Şüphelilerin uyuşturucu üretimi, kaçakçılığı ve uyuşturucu bulundurma suçlarından yargılanacağı bildirildi.

Operasyonun polise yapılan ihbar üzerine gerçekleştirildiği öğrenildi. - BOGOTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:32 Kaynak: İHA

Narkotik, Kolombiya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gazetecileri Görünce Soyunan Trans Birey, İl Dışına Çıkarıldı Elektrik Akımına Kapılan Genç Ahmetcan, Hayatını Kaybetti

Tanıdığının Evinde Kalan Sapık, Ailenin 12 Yaşındaki Oğluna Cinsel İstismarda Bulundu Genç Adam, Eskort Sitesinden Tanışıp Birlikte Olduğu Kadının Sevgilisinin Tuzağına Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 13:40:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da Uçakta Yarım Ton Kokain Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]