Kolombiya'da uzlaşma sağlanamadı, hükümet karşıtları tekrar sokağa indi - Son Dakika

Kolombiya'da yaklaşık 2 haftadır devam eden hükümet karşıtı gösterilere yönelik çözüm bulmak için bir araya gelen hükümet ve Ulusal Grev Komitesi arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmazken, protestocular tekrar sokağa indi. Popayan kentinde polisin göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale ettiği göstericilerden 22'si yaralandı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 28 Nisan'da halkı sokaklara döken vergi reformu nedeniyle ülkenin farklı kentlerinde başlayan ve can kayıplarının verildiği protestolar dün de devam etti. Yaklaşık 2 haftadır devam eden hükümet karşıtı gösterilere yönelik çözüm bulmak için hükümet ve Ulusal Grev Komitesi, Kolombiya Devlet Başkanı Duque'nin başkanlığında dün Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da bir araya geldi. Görüşmede kamu düzeninin sağlanması ve komitenin talepleri tartışılsa da uzlaşma sağlanamadı. Hükümet ve Ulusal Grev Komitesi arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmayınca sokaklar bir kez daha hareketlendi.

Ulusal Grev Komitesi'nin çağrısı üzerine başta başkent Bogota olmak üzere Medelllin, Cali, Baranquilla, Popayan kentlerinde binlerce kişi sokaklara dökülerek, Duque hükümetine yönelik protesto gösterisi düzenledi. Başkent sokaklarında protestocular ve polis arasında çıkan arbedede 5 kişi yaralandı. Popayan kentinde ise polis, bir grup göstericinin market yağmalama girişimine göz yaşartıcı gaz ve copla müdahale etti. Olaylarda 22 kişi yaralanırken, çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal Grev Komitesi'nden dün yapılan açıklamada, hükümetle uzlaşılamadığı takdirde protestoların devam edeceği belirtilmişti. Sendika ve öğrenci grupları da tekrar ulusal grev çağrısında bulunmuştu. Kolombiya Ombudsman Ofisi, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini açıklamıştı. Ombudsman Ofisi'nin sosyal medyada paylaştığı mesajda da, "Kolombiya'nın kanını kurutan şiddete son vermek için gerekli tüm önlemlerin alınması çağrısında bulunuyoruz" ifadesi yer almıştı.

REFORM ASGARİ ÜCRETLİYİ ETKİLEYECEKTİ

Vergi reformu ile birlikte en az 3 milyon asgari ücretli işçi. gelirleri nedeniyle şu anda muaf olduğu gelir beyannamesini sunmak zorunda kalacaktı. Reform ile çok düşük ücret aldıkları için vergiden muaf olan milyonlarca işçinin vergi ödemek zorunda kalması bekleniyordu. Asgari ücretin aylık 250 dolar olduğu ülkede, tasarının kabul edilmesi ile aylık ücretin 200 doların altına düşeceği öngörülüyordu. Reform paketi ile ürün ve hizmetler için KDV'nin artırılması ve vergi mükellefi sicilinin genişletilmesi ile hükümetin 6.8 milyar dolar vergi toplaması, toplanacak vergiler ile salgının neden olduğu ekonomik krizin etkilerinin hafifletilmesi planlanıyordu.

(İHA)