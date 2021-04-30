Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösteride 2 kişi öldü, 150 kişi yaralandı - Son Dakika

Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösteride 2 kişi öldü, 150 kişi yaralandı

30.04.2021 14:35
Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösteride 2 kişi öldü, 150 kişi yaralandı, System.String[]

Kolombiya'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla 2 gündür devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü, 150 kişi yaralandı ve onlarca gösterici gözaltına alındı.

Kolombiya'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla 2 gündür devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde 2 kişi öldü, 150 kişi yaralandı ve onlarca gösterici gözaltına alındı.

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena ve Valle de Cauca dahil 50'den fazla kentte sokağa çıkan binlerce kişi, hükümetin yeni reform tasarısını protesto etti.

Barışçıl başlayan gösteriler, şiddet olaylarına dönüştü.

Gösterilerde 2 kişi hayatını kaybederken aralarında polislerin de bulunduğu 150'den fazla kişi yaralandı.

Protestoların merkezi Bogota'da 174 otobüs ve 35 durak zarar görürken alışveriş merkezleri, bankalar ve süpermarketlerde yağmalama olayları yaşandı.

Bogota'da polis, eylemlerde kamu güvenliğini bozduğu gerekçesiyle 20 kişiyi gözaltına aldı.

Başkentin en büyük ulaşım ağı Transmilenio'nun 16 istasyonu devre dışı kaldı.

Devlet Başkanı Duque, yeni vergi reformundan vazgeçmeyeceklerini açıkladı

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, radyodan yaptığı açıklamada, vergi reformu tasarısını geri çekmeyeceklerini vurgulayarak "Kongrede isteniyorsa tamamen değişiklik yapma olasılığı varken geri çekmekten bahsetmek, tüm Kolombiya toplumunda ekonomik belirsizlik yaratacak. Kırmızı çizgilerle gelmiyoruz, kurumlar için mümkün olan en iyi anlaşmaya varmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivil toplum örgütleri, yeni vergi reformu tasarısının geri çekilmemesi halinde, ülke genelinde yeni ulusal grevler başlatacaklarını bildirdi.

Yetkililer, olayların kontrolden çıktığı birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edip güvenlik önlemlerini artırdı.

Medellin'deki yürüyüşlerde olaylar çıktı

Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'de, barışçıl başlayan yürüyüşlerin daha sonra şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu 47 kişi yaralandı, 15 banka yağmalandı, 45 araç ile kamuya ait binalara zarar verildi.

Polis, yağma ve taşkınlık olaylarına yol açan 19 kişiyi gözaltına aldı.

Valle del Cauca'da bir polis ağır yaralandı

Kolombiya'nın yönetim bölgesi Valle del Cauca'da, yağma olaylarını engellemek isteyen bir polis bıçaklanırken 16 otobüs yakıldı, bankalar ile 50 iş yeri talan edildi.

Yetkililer, buradaki şiddet olaylarında 2 günün sonunda 55 kişinin yaralandığını ve 80 milyon dolara yakın maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Kolombiya'da 21 Kasım'da 2019'da ilan edilen "genel grev"le hükümet karşıtı gösteriler ülke çapına yayılmış, çıkan olaylarda 4 kişi ölmüş, 351 gösterici ile 182 polis yaralanmış, yağmalama ve şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 170 kişi gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösteride 2 kişi öldü, 150 kişi yaralandı - Son Dakika


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