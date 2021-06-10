Kolombiya'da 28 Nisan'dan bu yana süren hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonuna (IACHR) bağlı bir heyet incelemelerde bulunmak için Kolombiya'ya geldi. Heyetin, protestolardaki insan hakları ihlallerini hükümet yetkilileri ile görüşmesi bekleniyor. Protestocular, Bogota'da heyetin görüşmelerde bulunacağı otel önünde toplandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da vergi reformu karşıtı protestolarla başlayan gösteriler devam ediyor - Son Dakika