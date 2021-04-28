Kolombiya'da vergi reformu protestosu - Son Dakika

Kolombiya'da vergi reformu protestosu

28.04.2021 23:52
Kolombiya'da vergi reformu protestosu, System.String[]

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin açıkladığı vergi reform paketinin ardından halk sokaklara döküldü.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin açıkladığı vergi reform paketinin ardından halk sokaklara döküldü. Ulusal grev kararı alınan ülkede, sokaklar savaş alanına döndü.

Kolombiya'da Devlet Başkanı Ivan Duque'nin açıkladığı vergi reform paketinin ardından halk sokaklara döküldü. Yeni vergi paketini reddeden halk ülkenin tüm şehirlerinde sokağa indi. Ulusal grev kararı alınan ülkede, birçok kente polis ve göstericiler arasında çatışma çıktı. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık Bakanı Fernando Ruiz Gomez'in Covid-19 salgını nedeni ile karşı çıktığı grev kararı, ülkedeki işçi sendikalarının liderlerinden oluşan Ulusal İşsizlik Komitesi (UIK) tarafından organize edildi. Grev kararı, ilk etapta 24 saat olarak planlanırken, sendika liderleri grevin uzatılıp uzatılmayacağını değerlendirecek.

Sendikalar, yerliler, köylüler ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra zengin sayılabilecek kesiminde grev çağrısına destek vermesi ve sokağa inmesi dikkat çekti. Göstericiler sık sık, "Yaşam, barış, demokrasi, Duque paketine ve vergi reformuna karşı" sloganı attı.

HÜKÜMET 6.8 MİLYAR DOLAR BEKLİYOR

Duque, Kongre'ye "Sürdürülebilir Dayanışma Yasası" adı altında bir vergi reform paketi sundu. Diğer reformların yanı sıra, ürün ve hizmetler için KDV'yi artıran ve vergi mükellefi sicilini genişleten yasayla hükümetin amacı 6.8 milyar dolar vergi toplamak. Toplanacak para salgının neden olduğu ekonomik krizin etkilerini hafifletmek için kullanılacak. Ancak kemer sıkma anlamına gelen bu tasarı sosyal çatışmaya neden oldu.

REFORM ASGARİ ÜCRETLİYİ ETKİLEYECEK

Değişikliklerle birlikte en az 3 milyon asgari ücretli işçi gelirleri nedeniyle şu anda muaf olduğu gelir beyannamesini sunmak zorunda kalacak. Çok düşük ücret aldıkları için vergiden muaf olan milyonlarca işçi, vergi ödemek zorunda kalması bekleniyor. Asgari ücretin aylık 250 dolar olduğu ülkede, tasarının kabul edilmesi ile aylık 200 doların altına düşeceği öngörülüyor.

(Serkan Bayar/İHA)

Kolombiya'da vergi reformu protestosu
Kolombiya'da vergi reformu protestosu
Kolombiya'da vergi reformu protestosu
Kolombiya'da vergi reformu protestosu
Kolombiya'da vergi reformu protestosu
Kolombiya'da vergi reformu protestosu
Kolombiya'da vergi reformu protestosu
Kolombiya'da vergi reformu protestosu
Kolombiya'da vergi reformu protestosu
Kolombiya'da vergi reformu protestosu

Kolombiya, Reform, Vergi, Grev, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kolombiya'da vergi reformu protestosu - Son Dakika


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