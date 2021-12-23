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Yanardağdan püsküren duman ve kül uçuşları durdurdu - Son Dakika

Yanardağdan püsküren duman ve kül uçuşları durdurdu

23.12.2021 23:14

Kolombiya'da Nevado del Ruiz Yanardağı'ndan püsküren duman ve kül nedeniyle başkenti Bogota'da uçuşlar askıya alındı.

Kolombiya'da Nevado del Ruiz Yanardağı'ndan püsküren duman ve kül nedeniyle başkenti Bogota'da uçuşlar askıya alındı.

Kolombiya'nın batısındaki Nevado del Ruiz Yanardağı, günlerdir duman ve kül püskürtüyor. Yanardağdan çıkan duman bulutunun 8 bin 230 metreye kadar yükselmesi nedeniyle başkent Bogota'daki El Dorado Uluslararası Havalimanı'nda çift yönlü olarak uçuşlar askıya alındı. Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, "8 bin 230 metre yüksekliğe ulaşan Nevado del Ruiz Yanardağı'ndan çıkan duman bulutu nedeniyle, Bogota'ya gelen ya da Bogota'dan gidecek hava trafiği yeniden yönlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Tolima eyaleti sınırları içinde bulunan yanardağın çıkardığı duman nedeniyle ülkenin diğer bölgelerindeki uçuş güzergahların da etkilenebileceği açıklandı. Yetkililer, son haftalarda büyük aktiviteye sahip olan karla kaplı yanardağın faaliyetlerini daha yakından takip edebilmek için Tolima'nın başkenti Ibague'ye Birleşik Komuta Merkezi (PMU) kurdu. Ulusal Risk Yönetim Birimi (UNGRD), Maden ve Enerji Bakanlığı, Kolombiya Jeoloji Servisi, Tolima eyaletine bağlı 14 şehirde halka hazırlıklı olması çağrısı yaptı.

BİNLERCE KİŞİ 1985'TEKİ PATLAMADA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Deniz seviyesinden 5 bin 364 metre yükseklikteki Los Nevados Ulusal Tabiat Parkı'nın bir parçası olan yanardağda Kasım 1985'te meydana gelen patlamada, 25 bin nüfuslu Armero kasabasında 23 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

(Serkan Bayar/ İHA)

Yanardağdan püsküren duman ve kül uçuşları durdurdu
Yanardağdan püsküren duman ve kül uçuşları durdurdu
Yanardağdan püsküren duman ve kül uçuşları durdurdu
Yanardağdan püsküren duman ve kül uçuşları durdurdu

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yanardağdan püsküren duman ve kül uçuşları durdurdu - Son Dakika


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