Hiperaktivite tedavisi için piyano öğretilen prematüre çocuk, 11'inde piyano dâhisi oldu

Kolombiya'da yaşayan 11 yaşındaki Francisco Cruz, ülkesinde "piyano dahisi" diye anılıyor. Cruz, üçü uluslararası 5 yarışmayı birincilikle bitirdi.

Francisco, piyano derslerine piyanist babasıyla dört yaşında başladı. Francisco'nun prematüre doğması, onda başta hiperaktivite olmak üzere çeşitli komplikasyonlara yol açmıştı. Babası, doktorların önerisi üzerine Francisco'ya piyano öğreterek onun odaklanma sorununu çözmeye çalıştı.

Francisco Cruz'un annesi Lina Lozano:

"Hayat hikayesi bir mucizedir, hayatta olması gerekiyordu ve ona bu yeteneği veren Tanrı'ydı. Francisco, prematüre doğdu. Hayati belirtileri çok zayıftı. Doğum odasında doktora bebeğimi bırakma dedim. Çok uğraştı ve Francisco'yu geri getirmeyi başardı. Francisco, aparatlarla nefes aldı. Eğer bağlantısını keserlerse yaşamazdı. Doktora söylediğimi hatırlıyorum. Francisco'nun çok büyük yetenek olacağını ve tüm dünyada tanınacağını unutmayın demiştim."

Francisco Cruz:

"Chopin'i çok seviyorum. Büyüdüğümde 1 numaralı konçertoyu yapmak istiyorum. Müzik hayatta var olan bir mucizedir, kalbimi en çok dolduran şey piyano, keman, viyolonsel müziğidir. Ses çıkardığımda dünyada değilim, bağlantıyı kesiyorum, başka bir yerdeyim, cennette hissediyorum, özgür hissediyorum. Bogota Filarmoni Orkestrası ile iletişimim çok güzel. İlk başta çok sinirliydim çünkü ben bir çocuktum, Orkestrada çalan herkes bana göre çok yaşlıydı. Ben çocuktum ve tecrübesizdim. Onlar büyük ve çok tecrübeliydi. ve bana çok iyi davrandılar.