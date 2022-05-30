Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek

30.05.2022 01:39
Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek

Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday geçerli oyların yüzde 50'sini alamadığı için, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde belli olacak.

Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday geçerli oyların yüzde 50'sini alamadığı için, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde belli olacak.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yüzde 98'i açılan sandık sonuçlarına göre Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Gustavo Petro, yüzde 40,31 ile en çok oy alan aday oldu.

Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Birliği adayı sağcı Rodolfo Hernandez yüzde 28,17 oy alarak ikinci, Kolombiya için Ekip Koalisyonu'nun sağ görüşlü adayı Federico Gutierrez yüzde 23,89 ile üçüncü ve Umut Merkezi Koalisyonu adayı Sergio Fajardo yüzde 4,15 ile dördüncü oldu.

Hiçbir aday ilk turda geçerli oyların yüzde 50'sine ulaşamadığı için, 19 Haziran'da Petro ile Hernandez ülkeyi 2022-2026 yıllarında yönetecek cumhurbaşkanını belirlemek için ikinci tur seçimlerinde yarışacak.

Ulusal Seçim yetkilisi Alexander Vega, yaptığı açıklamada, ön sayımların normalden biraz daha uzun süreceğini belirterek, "Bu akşam 20.00'den itibaren nihai sonuçları açıklamaya başlayacağız." ifadesini kullanmıştı.

YORUMLAR
500
Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı Kolombiya'da halk sandık başına gitti Kolombiya'da halk sandık başına gitti
Kaynak: AA

cumhurbaşkanı, Kolombiya, Sandık, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 01:56:53. #1.11#
SON DAKİKA: Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement