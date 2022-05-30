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Oyların kullanılması Kolombiya'da yeni cumhurbaşkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek

KOLOMBİYA - Kolombiya'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde hiçbir aday geçerli oyların yüzde 50'sini alamadığı için, ülkenin yeni cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde belli olacak.

Kolombiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, yüzde 98'i açılan sandık sonuçlarına göre Tarihsel Pakt Koalisyonu'nun solcu adayı Gustavo Petro, yüzde 40,31 ile en çok oy alan aday oldu.