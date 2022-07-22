Twitter hesabından paylaşımda bulunan Petro, "Savunma Bakanımız, adli soruşturmalardan sorumlu Yüksek Mahkeme üyesi ve eski yardımcısıdır. Yolsuzlukla ve cezasızlıkla mücadele komisyonundan sorumlu eski BM Komiseri Dr. Ivan Velasquez Gomez bu göreve atandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da yeni Savunma Bakanı belli oldu - Son Dakika

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