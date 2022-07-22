Kolombiya'da yeni Savunma Bakanı belli oldu - Son Dakika
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Kolombiya'da yeni Savunma Bakanı belli oldu

22.07.2022 22:01
Kolombiya'da yeni Savunma Bakanı belli oldu

Kolombiya'da, 7 Ağustos'ta görevi devralacak seçilmiş Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ivan Velasquez Gomez'i yeni Savunma Bakanı olarak atadığını duyurdu.

Kolombiya'da, 7 Ağustos'ta görevi devralacak seçilmiş Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Ivan Velasquez Gomez'i yeni Savunma Bakanı olarak atadığını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Petro, "Savunma Bakanımız, adli soruşturmalardan sorumlu Yüksek Mahkeme üyesi ve eski yardımcısıdır. Yolsuzlukla ve cezasızlıkla mücadele komisyonundan sorumlu eski BM Komiseri Dr. Ivan Velasquez Gomez bu göreve atandı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmasına kısa süre kala kabinesini neredeyse tamamlayan Petro, 3 yerli temsilciye de kabinesinde yer verdi.

Kolombiya'da 19 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Tarihsel Pakt Koalisyonunun solcu adayı Petro, yüzde 50,46 oyla ülkenin 60. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kolombiya, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da yeni Savunma Bakanı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya'da yeni Savunma Bakanı belli oldu - Son Dakika
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