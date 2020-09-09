Kolombiya'da yerinden edilenler - Son Dakika

Kolombiya'nın başkenti Bogota, yaşanan şiddet olayları nedeniyle yerinden edilmiş olan bir çok aileye ev sahipliği ediyor. Yerinden edilmiş olanların nüfusunun en yoğun olduğu ülkelerden biri olan Kolombiya'da bulunan Ciudad Bolivar gibi yoksul semtlerde, hükümet yardımları yetersiz kalıyor. Bölgede yaşayan aileler, evlerinin önündeki uyuşturucu ve çete tehlikelerinin yanı sıra beslenme, eğitim ve iş eksiklikleriyle de mücadele ediyor.