Ülkede Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşması"ndan bu yana yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleriyle aktivistler, suikastların hedefi oluyor.

Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 101 toplum lideri suikasta kurban gitti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da yerli halk lideri suikast sonucu öldürüldü - Son Dakika

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