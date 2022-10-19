Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsünün (Indepaz) verilerine göre, ülkede bu yıl 146 toplum lideri suikasta uğradı.

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Sapia, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da yerli lider silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika

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