Kolombiya'da yerli protestocular İspanyol sömürge dönemi komutanının heykelini yıktı - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da yerli protestocular, 16. yüzyılın başındaki İspanyol işgalinde bölgeyi ele geçiren sömürge komutanlarından Sebastian de Belalcazar'ın heykelini yıktı.

BBC'de yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Popayan kentinde, yerli Misak halkından bir grup protestocu, de Belalcazar'ı at üstünde tasvir eden heykeli iplerle çekerek kaidesinden çıkardı.

Devrilen heykelin baş bölümü tahrip olurken, olayı izleyen polisler protestoculara müdahalede bulunmadı.

Popayan Belediye Başkanı, heykelinin yıkılmasını "çok kültürlü bir kentin sembolüne yönelik şiddet eylemi" olarak niteledi.

Misak yerlileri, şehrin kurucusu İspanyol sömürge komutanının, atalarını katlettiğini ve topraklarını gasbettiğini savunuyor.

İspanyol işgali sırasında Güney Amerika kıtasının kuzeybatı kesimlerine yönelik çok sayıda askeri harekata önderlik eden de Belalcazar, 1537'de Popayan'da bir sömürge kenti kurmuştu.

ABD'de mayısta Afro-Amerikalı George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan ve Avrupa'ya yayılan ırkçılık karşıtı protestolar sırasında ABD ve Avrupa'da kölelik ve sömürge geçmişine ait çok sayıda figürün heykelleri park ve meydanlardaki kaidelerinden sökülerek kaldırmıştı.