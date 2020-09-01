Kolombiya'da yurt dışı uçuşları yeniden başladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: El Dorado Uluslararası Havalimanından detaylar Dezenfeksiyon çalışmaları Ateş ölçümü BOGOTA - Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ülke genelinde belirli saatlerde uygulanan "sokağa çıkma yasağı" nedeniyle bir süredir durdurulan tarifeli...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: El Dorado Uluslararası Havalimanından detaylar Dezenfeksiyon çalışmaları Ateş ölçümü BOGOTA - Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ülke genelinde belirli saatlerde uygulanan "sokağa çıkma yasağı" nedeniyle bir süredir durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları aşamalı olarak yeniden başladı. Başkent Bogota'da yer alan El Dorado Uluslararası Havalimanı, 1 Eylül itibariyle yeniden faaliyete geçti.

Kolombiya, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 10:02 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kolombiya'da yurt dışı uçuşları yeniden başladı - Son Dakika

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