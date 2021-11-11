Kolombiya'daki Arhuaco yerlilerinden protesto - Son Dakika

Kolombiya'nın Sierra Nevada bölgesinde yaşayan Arhuaco yerli topluluğu, başkent Bogota'daki Başsavcılık binasında önünde bir araya gelerek Ivan Duque hükümetinden, topraklarının maden çıkarma faaliyetlerinden koruması talebiyle gösteri düzenledi. Göstericiler ayrıca hükümetten, yaşadıkları bölgenin yöneticisinin belirlenmesinde daha fazla söz sahibi olmayı ve kendi seçmedikleri bir yöneticinin dayatılmamasını istediler.