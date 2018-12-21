Son Dakika Haberleri: Kolombiya'daki Barış Süreci ve Yerli Halklar" Konferansı

Kolombiya'daki Barış Süreci ve Yerli Halklar" Konferansı

8 saat önce

Kolombiya Özgürlük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oscar Andres Cortes, Kolombiya'da şiddettin en çok etkilediği toplulukların yerliler olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Kolombiya'daki Barış Süreci ve Yerli Halklar
Kolombiya Özgürlük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oscar Andres Cortes, Kolombiya'da şiddettin en çok etkilediği toplulukların yerliler olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün (LAMER) koordinasyonunda Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde "Kolombiya'da Barış Süreci ve Yerli Halklar" konferansı düzenlendi. Konferansa, Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Milena Gomez, Kosta Rika'nın Ankara Büyükelçisi Gustavo Campos, Ankara Üniversitesi LAMER Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şengül Kuru ve Kolombiya Özgürlük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oscar Andres Cortes katıldı.

Cortes, burada yaptığı konuşmada, Kolombiya'da yerli halkların temel sorunları üzerine bir takım araştırmalar yaptığını ve ülkenin farklı toplulukları arasında ekonomik standartlar açısından ciddi farklar olduğunu dile getirdi. Cortes, ülkedeki kamu politikalarının, bu sorunu çözmek için odak noktasının olmadığının altını çizdi.

Kolombiya'daki çatışmalar sürecinin, özellikle merkezden uzak Cauca, Vaupes ve Putumayo gibi bölgelerde çok sayıda mağduriyete sebebiyet verdiğini belirten Cortes, "Kolombiya'da şiddettin en çok etkilediği topluluklar yerlilerdir." dedi.

Köylü ve yerlilerin merkeze uzak yerlerde kötü yaşam koşullarıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Cortes, "Orman bölgelerinde neler olup bittiğini barışçıl alanlarla kıyaslayamazsınız. Ülkede her bir mağduriyet olgusunun bulunduğu bölgeye göre farklı kamu politikalarının uygulanması gerekir." diye konuştu.

"Kolombiya Devlet Başkanı barış sürecine temkinli yaklaşıyor"

Cortes, Kolombiya'da barış sürecine kadar çıkan çatışmalarda en az 260 bin kişinin öldüğünü, yaklaşık 60 bin kişinin kaybolduğunu ve milyonlarca insanın yerinden edildiğini söyledi. Cortes, söz konusu çatışmaların ardından Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin barış sürecine son derece temkinli yaklaştığı değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Üniversitesi LAMER Yönetim Kurulu Üyesi Kuru da konferansa katkılarından dolayı Cortes'e plaket takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:49 Kaynak: AA

Kolombiya, Güncel
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