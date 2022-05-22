Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçimi öncesinde anketlere göre solcu aday önde - Son Dakika
Üye Girişi

Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçimi öncesinde anketlere göre solcu aday önde

22.05.2022 09:26
Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçimi öncesinde anketlere göre solcu aday önde

Kolombiya'da 29 Mayıs'ta düzenlenecek devlet başkanlığı birinci tur seçimi öncesi yapılan son anketlere göre sol adayın önde olduğu görülüyor.

Kolombiya'da 29 Mayıs'ta düzenlenecek devlet başkanlığı birinci tur seçimi öncesi yapılan son anketlere göre sol adayın önde olduğu görülüyor.

EcoAnalitica araştırma şirketinin yayımladığı son ankete göre, Tarihsel Pakt koalisyonu adayı solcu Gustavo Petro, yüzde 37,9 ile birinci, Kolombiya İçin Ekip koalisyonu adayı sağcı Fico Gutierrez yüzde 30,8 ile ikinci ve Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Birliği adayı Rodolfo Hernandez ise yüzde 20,3 ile üçüncü sırada yer alıyor.

Umut Merkezi koalisyonu adayı Sergio Fajardo yüzde 4,3 ile dördüncü sırada bulunurken, diğer adaylar ise yüzde birin altında kalıyor.

Öte yandan devlet başkanı adaylarından Ingrid Betancourt, yarıştan çekildiğini ve seçimde Hernandez'i destekleyeceğini açıkladı.

Ankete göre, devlet başkanlığının ikinci tura kalması halinde Petro'nun yüzde 45,7 ile birinci, Gutierrez'in ise yüzde 42 ile ikinci olması öngörülüyor.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu 19 Haziran'da yapılacak.

Diğer anket firmasında da solcu aday önde

Ülkenin güvenilir kabul edilen CNC araştırma şirketinin anketinde de solcu aday Petro, yüzde 35,8 ile birinci sırada görülüyor.

CNC'nin anketine göre, sağcı aday Gutierrez yüzde 20,8 ile ikinci, bir önceki ankette oyu yüzde 9,6 görünen Hernandez ise yüzde 19,1 ile sırada yer alacak.

CNC yöneticisi Carlos Lemoine, açıklamasında, solcu adayın oylarında bir değişiklik olmadığını ancak Hernandez'in oylarının ciddi şekilde yükseldiğini belirterek, "Oldukça hızlı yükseliyor, Bu, mesajın yerine ulaştığını, halkın, Rodolfo'nun söylediklerini benimsediğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Heykeller kovanlarda sanat eserine dönüştü Heykeller kovanlarda sanat eserine dönüştü Ordu'da Dünya Arı Günü kutlandı Ordu'da Dünya Arı Günü kutlandı
Kaynak: AA

Kolombiya, Araştırma, Mayıs, Umut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçimi öncesinde anketlere göre solcu aday önde - Son Dakika


Son Dakika
09:26 Maltepe mitingi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bu saatten sonra değişemem
09:24 Finansal İstikrar Komitesi'nin 4'üncü Toplantısı yapıldı: Enflasyona karşı sert tedbirler yolda
09:22 Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı: Yıllık 100 milyon euro kazanacak
09:19 Bayraktar Akıncı, performansıyla övgü topladı: 3 ülkeyi uçarak geçti ve toplamda 2 bin kilometre mesafe gitti
08:44 Gençlik festivaline taciz iddiası gölge düşürdü! Çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı
07:16 CHP Milletvekili Gürsel Erol: Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız
08:18 New York alarmda! İlk maymun çiçeği vakası görüldü
08:13 İngiltere'de Ukraynalı mülteciyi evlerine alan çift, 10 gün sonra ayrılma kararı aldı
02:18 Valilik duyurdu: Bitlis'te 7 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
07:30 22 Mayıs Pazar günü hava nasıl olacak? İşte bölgelerimizde ve bazı şehirlerimizde hava durumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 09:45:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçimi öncesinde anketlere göre solcu aday önde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement