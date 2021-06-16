Kolombiya'daki Gardiyan Eğitim Okulu - Son Dakika

Kolombiya'da, ülkedeki ceza infaz kurumlarının idaresini, hükümlü suçluların hapishane ve rehabilitasyon süreçlerini yürüten Kolombiya Ulusal Cezaevi Enstitüsü, INPEC, hükümlülerin cezaevi eğitim süreçlerinde uygulanmak üzere sosyo-duygusal eğitim ve insan hakları politikasına dayalı yeni bir eğitim modeli geliştirdi. Hükümlülere yardım amaçlı geliştirilen bu modeli ile ilgili Funza'daki gardiyan eğitim okulundaki öğrencilere ders verildi.